ТРИУМФ НА МАСАТА: Нина и Калина от Перник вкараха България в елита на Европейското в Португалия

Състезателките на Спортен клуб по тенис на маса “Металик”гр.Перник – Нина Николова и Калина Стефанова, се представиха отлично и защитиха достойно честта на България и своя клуб. Това се случи на Европейското първенство по тенис на маса за юноши и девойки до 15 и 19 години, което се проведе в Гондомар, Португалия от 10 до 19 юли. В надпреварата участваха представители на 34 държави.

При девойките до 19 години Нина Николова, заедно със своите съотборнички, се класира сред най-добрите 8 отбора в Европа, след впечатляващи победи над силните състави на Унгария, Англия и Украйна.

Нина имаше ключова роля за успеха на националния отбор, като записа две ценни победи срещу отбора на Унгария , една над отбора на Англия и с още две на осминафиналите срещу отбора на Украйна и изпрати отбора на България в топ 8 на Европа . На четвъртфиналите нашите момичета се изправиха срещу изключително силния тим на Германия, в чийто състав играха три натурализирани състезателки с произход от Китай, Япония и Виетнам.

След спечелената историческа за България балканската титла до 19г. За 2026г. ,Нина за пореден път доказа високата си класа и направи още едно силно представяне на европейската сцена.

При кадетките до 15 години Калина Стефанова също се представи много убедително. С важните си победи тя допринесе за успешното представяне на българския отбор, който си осигури място сред Топ 16 на Европа през следващата година.

Поздравления за Нина Николова и Калина Стефанова за отличното представяне, както и за техните национални треньори Деян Георгиев и Бейхан Емин за положения труд и постигнатите успехи!

Продължавайте да ни радвате и да прославяте България!