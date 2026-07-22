Откриват пъмп трак в Радомир

Ново модерно спортно съоръжение отваря врати в Радомир. На 25 юли 2026 г. от 10:00 часа в Парк Радомир ще бъде официално открит новият пъмп трак, предназначен за феновете на колоезденето, тротинетките, скейтбордовете и ролерите от всички възрасти.

Пистата е изградена благодарение на дарение от Фондация „Сънотех“.

Събитието ще започне с водосвет за здраве и приветствие от кмета на община Радомир Кирил Стоев, представители на дарителите и партньорите по проекта. Веднага след официалната част организаторите са подготвили атрактивна състезателна програма и игри с награди за най-активните участници.

Всички жители и гости на града са поканени да изпробват новото трасе, като от общината напомнят на участниците непременно да носят своите каски за безопасност.

Програма за откриването (25 юли, Парк Радомир):

10:00 ч. – Водосвет за здраве и приветствия от кмета Кирил Стоев и официалните гости

10:15 ч. – Състезателна програма и игри на трасето

11:00 ч. – Награждаване на участниците