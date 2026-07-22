Работа в Перник: Касиери, учители и склададжии с най-високите заплати в Бюрото по труда

Бюрото по труда в Перник изкара актуален списък със свободните работни места, за които могат да кандидатстват перничани, търсещи работа в региона.

Сред най-добре заплатените професии са на касиери, учители, склададжии и автомонтьори.

Търси се работа за касиер в град Перник на заплата 1125-1300 евро. В село Студена също търсят двама касиери на възнаграждение от 1100-1200 евро. Толкова се дава и за автомонтьор в град Батановци.

10 склададжии търсят за село Равно поле на заплата от 1350 евро.

Продължават да се търсят още учители по Математика, Физика, БЕЛ, педагогичедски съветник, психолог и учител за целодневни занимания, като възнагражденията са определени около 1144 евро.

Ако пък искате да сте готвач в Перник, можете да заработвате месечно 1400 евро.

Най-високата заплата на Бюрото по труда и тази седмица си остава на машинен оператор на изделия от бетон – 1708.74 евро

Ето пълния списък със свободните работни места: Free_SRM_22.07.2026