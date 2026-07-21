Кметът Кирил Стоев посрещна златната Крисия от Радомир

Млада фолклорна надежда донесе златен и сребърен медал в Радомир след силно участие в два от най-големите национални събора.

Кметът на града Кирил Стоев посрещна в кабинета си талантливата певица Крисия Искренова и нейния художествен ръководител Александра Вучева, за да ги отличи за успехите им на „Балкан фолк 2026“ и Българския национален шампионат по фолклор „Евро фолк“.

По време на срещата Стоев връчи официални грамоти и символични подаръци от общината на двете изпълнителки.

„Благодаря ви, че с талант, постоянство и всеотдайност представяте достойно Радомир на престижни фолклорни сцени. Вашите успехи са повод за гордост за цялата ни общност и вдъхновение за младите хора, които поемат по пътя на българската народна песен“, каза кметът Кирил Стоев.