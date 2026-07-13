Две момичета се пребиха с тротинетка в Перник

Две момичета пострадаха при падане от електрическа тротинетка.

Инцидентът е станал на 11 юли около 20:40 ч. на ул. „Луганск“ в пернишкия квартал „Изток“. По данни на свидетели едното момиче е управлявало тротинетката, а другото се е возело на нея, като двете са се движели с висока скорост преди падането и без каски.

Пострадалите са настанени в столично лечебно заведение с различни травматични увреждания.

Едното момиче е с мозъчно сътресение и кръвоизлив в мозъка. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Предстои да бъдат предприети и административно-наказателни мерки спрямо родителите на непълнолетните.

От ОДМВР – Перник за пореден път апелират към родителите да упражняват постоянен контрол при използването на индивидуални електрически превозни средства от техните деца. От полицията напомнят, че електрическите тротинетки не са играчка, а управлението им с висока скорост, превозването на втори човек и неспазването на правилата за движение значително увеличават риска от тежки инциденти. Спазването на закона, използването на предпазна каска и отговорното поведение са основна предпоставка за опазване живота и здравето както на водачите, така и на останалите участници в движението.