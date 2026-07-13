Затварят ключово кръстовище в Перник за 3 поредни нощи от 14 юли

От утре – 14 юли, до 17 юли (петък), за изпълнение на асфалтови работи временно ще се ограничава нощното движение по път II-63 Перник – Брезник, съвпадащ с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Перник, предупреждава АПИ.

Строителните дейности са във връзка с изграждане на новото кръгово кръстовище в кв. „Иван Пашов“ и ще се извършват от 21:00 ч. до 06:00 ч. в три поредни нощи. В тези часове изцяло ще се затвори участъкът от път II-63 в района на кръстовището, включително граничещите отсечки от ул. „Юрий Гагарин“ и улицата към кв. „Твърди ливади“. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут през общинската пътна мрежа.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.