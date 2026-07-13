Дядо рецидивист от Брезнишко остана без кола след пиянски гаф

Възрастен шофьор от Брезнишко се сбогува с автомобила си и е заплашен от ефективна присъда, след като за пореден път бе спипан да кара пиян.

71-годишният жител на село Красава се издъни сериозно в Брезник на улица „Владо Радославов“, където беше спрян за проверка с колата си „Ситроен“ рано сутринта.

Пътните полицаи веднага му направили тест с дрегер, който отчел 0,75 промила в издишания въздух. На пръв поглед цифрата не изглежда рекордна, но проверката в масивите на МВР изкарала наяве старото досие на пенсионера. Оказало се, че през изминалата година той вече е бил осъждан за подобно провинение, но с над 1,2 промила в кръвта.

Тъй като това е повторно нарушение, законът е безмилостен.

Дядото е отказал да даде кръвна проба и е прибран в ареста за 24 часа. Колата му е иззета веднага от полицията. Срещу нарушителя е образувано бързо производство, като според Наказателния кодекс за повторно шофиране в нетрезво състояние го грозят от 1 до 5 години затвор и солена глоба до 10 000 лева.