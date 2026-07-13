Младеж заплаши с убийство чичо си в Перник, биха се два дни подред

Истински семеен екшън с газов пистолет и солидно количество алкохол завърши с ареста на двама мъже в Перник.

Разследването на полицията от Първо РУ започнало, след като 53-годишен мъж от трънското село Проданча подал сигнал, че собственият му племенник се заканил да го убие.

Криминалистите бързо разплели случая и установили, че скандалът се разиграл в пернишкия квартал „Рудничар“. Там 23-годишният племенник извадил газов пистолет срещу чичо си. По-възрастният мъж обаче проявил хладнокръвие, успял да изтръгне оръжието от ръцете на младежа и по-късно го предал на пристигналите полицаи.

Вместо кротко да изтрезнеят, двамата роднини продължили лютата разправия и на следващия ден, отново под въздействието на алкохол.

В крайна сметка и чичото, и племенникът са закопчани с белезници и са задържани за 24 часа в ареста.

Случаят вече е поет от прокуратурата, която наблюдава разследването.