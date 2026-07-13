Търсят причините за смъртта на 26-годишния миньорец

ОДМВР – Перник, под ръководството на прокуратурата, разследва причините за смъртта на 26-годишен мъж.

Сигнал за мъж, лежащ на релсите на ЖП гара Перник срещу пост №1, е подаден на 10 юли, малко преди 6:00 ч., на тел. 112. Незабавно на място са пристигнали служители на полицията и екип на Спешна медицинска помощ, които са констатирали смъртта на 26-годишния перничанин.

Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар, като по първоначални данни не са установени следи от насилие. Тялото е транспортирано в Съдебна медицина – Перник за аутопсия.

Предприети са множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия за установяване на причините за смъртта.

Работи се по всички възможни версии в рамките на образуваното досъдебно производство.

Действията по разследването продължават под ръководството и надзора на прокуратурата.