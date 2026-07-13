БОМБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ! Спряха ТИР с брутално изпилени гуми

След поредицата зловещи катастрофи с участие на тежкотоварни камиони – нов тревожен случай на АМ „Тракия“. При специализирана полицейска акция е спрян украински ТИР, движил се с опасно износени гуми. Според пътните полицаи на места грайферът на гумите е липсвал напълно, камионът е спрян от движение до отстраняване на неизправността.

Комисар Павел Вълов, началник отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР-Стара Загора, каза в ефира на НОВА, че в областта има въведена организация в петък, събота и неделя за отбиване на камионите от магистралата и отклоняването им по алтернативни маршрути. Вчера патрул на полицията забелязал ТИР-а да се движи по „Тракия“ и го е отклонил при 213 км, разказа комисарят и допълни, че тогава полицаите установяват, че и влекачът, и ремаркето са със силно износени гуми.

Според комисар Вълов трябва да се завиши контролът. „Той е влязъл на вътрешна граница на ЕС, където Гранична полиция не винаги спира превозните средства, и този камион е минал без да бъде проверен“, посочи Вълов. Полицаят допълни, че на водача е наложена 255 евро глоба и му предстои да смени 7 от гумите на ТИР-а преди да продължи.