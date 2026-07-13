Пуснаха под гаранция пияната щерка на Орлин Алексиев, която се гони с полицията и катастрофира

На 24-годишната Дарина Алексиева е повдигнато официално обвинение, като спрямо нея е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 евро след полицейското преследване и последвал пътен инцидент на Столичния околовръстен път.

Младата жена е шофирала с констатирана концентрация от 2,31 промила алкохол в издишания въздух.

Информациите за случая бяха оповестени по време на брифинг на СДВР.

Около 03:30 ч. шофьорката е пренебрегнала полицейско разпореждане за спиране, което е наложило последването ѝ от екип на VII РУ. Малко по-късно превозното средство е намерено катастрофирало в предпазната мантинела. При инцидента леки наранявания са получили шофьорката и нейният спътник – 23-годишен руски гражданин.

По време на последвалите процесуални действия задържаната е направила опит да окаже административен натиск над служителите на реда, провеждайки телефонен разговор със своя баща – Орлин Алексиев, бивш дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет. Впоследствие тя е отказала да подпише предявените ѝ документи.

Органите на реда поясниха, че непосредствено преди произшествието на адреса, от който лицата са отпътували, са били изпращани патрули поради сигнали за нарушаване на обществения ред и нощната тишина, пише БГНЕС.

В изявление за медиите Орлин Алексиев дистанцира себе си от случая, заявявайки, че живее отделно от дъщеря си и не поддържа контакти с нея./btv