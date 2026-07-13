Буря провали концерта на Николина Чакърдъкова по време на Църногорския събор

Природата имаше други планове: Проливен дъжд и буря в Пернишко провалиха концерта на Николина Чакърдъкова

Мощна буря, проливен дъжд и градушка удариха Пернишко вчера и провалиха дългоочаквания концерт на народната певица Николина Чакърдъкова. Звездата на българския фолклор трябваше да бъде истинската „черешка на тортата“ и да закрие по грандиозен начин седмото поредно издание на емблематичния Църногорски събор.

Стихията се разрази буквално минути преди началото на дългоочакваното шоу. Заради излялата се сериозна порция леден дъжд и бурния вятър, организаторите взеха решение да отменят събитието, тъй като условията станаха изключително опасни за изпълнителите, техническия екип и хилядите присъстващи зрители. От ръководството изразиха огромното си съжаление и се извиниха на всички гости, дошли специално за финалния концерт, като подчертаха, че безопасността е на първо място, а капризите на времето са извън човешкия контрол.

Въпреки разочароващия и неочакван финал, седмото издание на Църногорския събор премина добре. В продължение на три дни двора и поляните около манастира бяха препълнени от хиляди хора, дошли да се докоснат до българските традиции, песни и танци. Организаторите изказаха специални благодарности на Николина Чакърдъкова за проявеното разбиране, както и на всички участници, дарители и гости, които запазиха усмивките си въпреки капризите на времето.