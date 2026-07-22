Светкавична акция за ало-измама в Перник: Хванаха 18-годишно „муле“ с 9000 евро

Светкавична и перфектно координирана акция на полицията спаси близо 9000 евро на 88-годишен Драгичевец, станал жертва на телефонна измама. Криминалистите от Второ РУ – Перник действаха безгрешно и само за броени часове спипаха преносителя на парите на стотици километри от мястото на престъплението.

Драмата се разиграва вчера около 11:30 часа в село Драгичево. Безскрупулните ало-измамници разиграват познатата и най-болезнена схема – обаждат се на възрастния мъж с лъжата, че негов близък спешно се нуждае от скъпа операция на очите. Доверил се на престъпниците, 88-годишният пенсионер предава цялото си състояние от близо 9000 евро пред собствения си дом на непознат млад мъж, който бързо отпрашва с автомобил.

Сигналът за престъплението е подаден бързо – около 12:15 часа, от кмета на село Драгичево.

Ченгетата от Второ РУ – Перник веднага започват заградителни и издирвателни мероприятия. С помощта на частни системи за видеонаблюдение в района, полицаите бързо засичат заподозрения автомобил – „Фолксваген Голф“.

След перфектен оперативен обмен и светкавична координация с Главна дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР – Плевен, колата е локализирана и заградена на територията на област Плевен.

На място е арестуван 18-годишният шофьор на автомобила. При претърсването криминалистите откриват и изземват почти цялата отнета сума, която предстои да бъде върната на възрастния мъж от Драгичево.

Разследването показва, че тийнейджърът е бил използван само като „муле“ за пренасяне на плячката, а самите обаждания към жертвата са дошли от чужбина.

По случая вече е образувано досъдебно производство, а работата по пълното документиране на престъплението продължава под строгия надзор на прокуратурата.