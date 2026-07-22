Певецът Благо Борисов от Перник разрови миналото – как волята и дисциплината го спасиха

Фолк певецът от Перник Благо Борисов показа в една снимка на всички какъв е бил като малък и как е успял с воля и дистциплина не само да се спаси от тежка болест, но и да се превърне в мъжа, който е сега.

„От момчето, което бях, до мъжа, който изградих. Години труд, дисциплина, падания и изправяния. Промяната не се случи за един ден — тя се случваше всеки ден. И продължава„. – написа Благо Борисов в профила си във фейсбук.

Но историята на Благо, която ни разказа пред „За Перник“ е далеч по лична и по-тежка. Но в същото време и мотивираща за всички, които биха се припознали в нея. Защото винаги има надежда нещата да станат по-добри. И тази надежда си самият ти.

Ето какво разказа Благо Борисов:

„Моята история всъщност не е просто история за свалени килограми. Тя е история за крайностите, през които човек може да премине, за загубата, за волята и за това как постепенно се научих да приемам и да се грижа за себе си.

Винаги съм бил по-пълно дете, а след това и тийнейджър с наднормено тегло. В училище често получавах обиди за външния си вид. Когато си дете, подобни думи оставят много по-дълбоки следи, отколкото хората понякога си представят. Имало е моменти, в които това истински ме е съсипвало.

Но аз винаги съм бил инат и съм имал силен характер. В един момент си казах, че искам да направя промяна. Започнах с различни диети и режими – чисто по детски и без необходимите знания. От днешна гледна точка някои от тях ми изглеждат безумни, но тогава бях млад и неопитен. Спомням си дори една диета със зелева чорба, която едва успявах да ям, защото за мен беше ужасна.

Килограмите започнаха да падат. Първоначално това ме мотивираше, но постепенно нещата излязоха извън контрол. Толкова се бях вманиачил в отслабването, че на 17 години стигнах до 38 килограма. Вече се борех с анорексия.

Тогава разбрах по най-трудния начин, че проблемите с храненето и начина, по който възприемаме тялото си, не са само това, което се вижда отвън. Битката е и в съзнанието. Можеш да бъдеш опасно слаб и въпреки това, когато се погледнеш в огледалото, да продължаваш да виждаш себе си като несъвършен и недостатъчно слаб.

Точно в този изключително труден период загубих и баща си – моята опора и един от най-добрите хора, които съм познавал. Това ме пречупи още повече.

Наложи се да замина на лечение в Атина, където прекарах няколко месеца. Резултатите не дойдоха веднага. Възстановяването не е бутон, който просто натискаш. Но постепенно в мен отново се появи желанието да се боря. Започнах да събирам сили, да тренирам и да изграждам себе си отначало. А музиката беше моята спасителна лодка в много от най-трудните моменти.

Малко по малко започнах да се възстановявам и да гледам на храната и спорта по различен начин – не като на наказание, а като на начин да се грижа за себе си.

Как се храни и поддържа Благо днес?

Днес хранителният и тренировъчният ми режим зависят от целите ми – дали искам да бъда по-изчистен или да покача мускулна маса. Като цяло се старая да се храня здравословно и балансирано, но вече не искам да живея в крайности. Ако нещо много ми се яде, позволявам си го. За мен истинската форма не е само това, което виждаме в огледалото. Важен е балансът – да изглеждаш добре, но и да се чувстваш добре физически и психически.

За тези, които се борят с килограмите Благо казва:

Моят съвет към момчетата и момичетата, които днес се борят с килограмите си, е да спортуват, да се движат и да се хранят разнообразно и пълноценно, като наблягат на качествените храни и достатъчно протеин. Но най-важното е да не се вманиачават и да не позволяват желанието за промяна да се превърне в друга крайност. При сериозни проблеми с теглото или храненето е важно да потърсят и подходяща професионална помощ.

Personal Trainer Level 3

Докато живях във Великобритания, придобих квалификация Personal Trainer Level 3. Вярвам, че освен знанията, личният ми опит може да бъде полезен на млади хора, които преминават през подобни трудности и имат нужда от подкрепа и мотивация. Ако някой има нужда от съвет в рамките на моя опит и компетентност, може да се свърже с мен и с удоволствие ще помогна с каквото мога.

Какво би казал Благо Борисов на предишното си аз?

Ако днес можех да кажа нещо на онова момче от старата снимка, щях да му кажа: „Не позволявай на чуждите думи да определят стойността ти. Промяната е възможна, но не е нужно да се унищожиш, за да я постигнеш.“

Пътят ми не беше лесен и със сигурност не беше прав. Преминах от едната крайност в другата, преживях тежки моменти и загуби, но продължих напред. Днес тази снимка за мен не е просто „преди и след“. Тя ми напомня за целия път между тези две снимки.

Бъдете здрави. Грижете се за тялото си, но пазете и душата си. И преди всичко – бъдете добри хора.“