Постоянен арест за перничанин, пребил приятелката си

33-годишен мъж от Перник е с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ за упражнено домашно насилие.

До там се стига, след като на 20 юли, в Първо районно управление е подаден сигнал от 23-годишна жена, че е станала жертва на побой, нанесен от 33-годишния ѝ приятел.

Мъжът веднага е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Пострадалата е освидетелствана, а по случая е образувано бързо производство.

След докладване на материалите в прокуратурата и извършване на необходимите процесуално-следствени действия под наблюдението на прокурор е внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Съдът е уважил искането и е постановил постоянен арест на обвиняемия. Работата по случая продължава.