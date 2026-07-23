Лелка стана за пример на младите в Перник

Жена се превърна в поредния лош пример за младото поколение в Перник. Камерата на Механа Чанове показа за пореден път как изглежда един крадец на цветя. И това не е първия случай на възрастни хора, които скубат посадените цветя пред механата.

На видеото, публикувано в интернет се вижда как дама на средна възраст, прилично облечена, вместо да отиде до пазара и да си купи „красота за вкъщи“ предпочита да я отнеме от някой, който я е посадил.

Първоначално жената преминава и оглежда „стоката“, поскубва тук там. След което се връща и яростно се нахвърля да изкорени каквото може – разбира се като на пазар, подбира се най-хубавото. След като е свършила мисията, жената се отдалечава с бързи крачки зад ъгъла и пълна торба с чуждия труд.

Ще кажете: какво толкова, едни цветя.

И точно това е тъжното. Едни цветя показват манталитета на част от едно поколение, което не уважава чуждия труд и посяга на нещо, което не му принадлежи. А това поколение създава следващото – което чупи, руши и присвоява.

Ето какво пишат от Мехна Чанове:

„Какво им става на хората, защо рушат и краднат нещо, което не е направено от тях? Тези цветя не ни ги е дала общината или да сме ги взели по този начин. Карамфилчета си ги купих на промоция от магазина, а тези тагетис (турчета, както им казва баба) си ги събирах и засадих от семенца, грижим се за тях, поливаме ги, почистваме ги плевели, само и само да ни е хубаво. Дано стигне това до тази дама да не кажа до “крадлата” и да се засрами от постъпката си. Всеки иска да му е хубаво, ама има магазини или да пита поне. Нямам думи честно, добре, че си прибирам градинските фигурки сигурно нямаше да останат и ден! Срамота.“