Мартин Жлябинков – Жабата поиска одит на АПИ от трибуната на парламента: Всеки похарчен лев трябва да носи по-добри пътища

Пернишкият народен представител Мартин Жлябинков – Жабата поиска да бъде одитирана Агенция Пътна Инфраструктура от трибуната на Народното събрание, видя сайта „ЗАПЕРНИК“. Мнозинството от „Прогресивна България“ гласува днес възлагането на такъв одит. Ето какво каза перничанина от трибуната на НС:

Уважаеми колеги,

Днес предлагаме да възложим на Сметната палата да извърши независим одит на финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“.

За хората няма значение кой управлява АПИ. За тях обаче има значение дали пътят до дома им е безопасен. Дали децата им ще се върнат живи и здрави от турнир. Дали хората могат да работят спокойно и свободно, придвижвайки се на пътя.

Всеки похарчен лев трябва да носи по-добри пътища, а не повече въпросителни. Затова този одит е необходим. Не за политиците, а за българските граждани.

Колеги, прозрачността никога не е заплаха. Тя е гаранция, че общественият интерес е защитен.

Затова нека подкрепим това решение. Благодаря.