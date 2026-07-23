Смърт по непредпазливост: Обвиниха шофьора причинил мелето при Владая

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 41-годишния мъж,задържан за тежката катастрофа край Владая, при която загина жена.

Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от държавното обвинение.

Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от държавното обвинение.

Инцидентът стана около 7:00 часа на 22 юли на ул. „Пернишко шосе“ в София, в участъка между столицата и Перник. По данни на прокуратурата обвиняемият, който се е движел в посока Перник, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в автомобил, управляван от жена.

Вследствие на тежкия удар жената е загинала на място.

С постановление на наблюдаващ прокурор на обвиняемия е отнета шофьорската книжка. Той е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата ще внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава. Предстои да бъдат назначени и изготвени експертизи, които да установят всички обстоятелства около катастрофата, включително скоростта на движение на автомобилите и причините, довели до навлизането в насрещната лента.

Фаталният инцидент предизвика сериозни затруднения в движението по един от най-натоварените пътни участъци между София и Перник, като трафикът беше временно ограничен, докато се извършваше огледът на местопроизшествие то. /Вести