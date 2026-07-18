Хулио Веласкес иска повече глад

Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, говори след успеха на неговия тим срещу Дунав Русе. Срещата от първи кръг на Първа лига завърши 2:1 за „сините“.

„Най-доброто в срещата са резултатът и точките, които идват от него. Това е един мач, който е ясен и типичен пример за това, какво не трябва да правим, ако искаме да сме конкурентни през годината. Отборът не ми хареса от първата до последната минута. Липсваха ни динамика, използване на празните пространства, желание и интензитет в атака. Като не атакувахме по правилния начин, линиите бяха далеч една от друга. След загуба на топката, не реагирахме по най-добрия начин. След падането на първия гол трябваше да се отворят повече пространства, но въпреки че мачът не ми допадна, имахме няколко греди, както и други положения и можехме да вкараме още, но това не е оправдание. Трябва да сме по-взискателни към себе си, не играхме по начина, по който искахме, затова допуснахме абсурдни ситуации. Техните положения бяха наша заслуга. Както винаги, аз съм отговорен за това, че отборът не се представи добре, чак тогава останалите. Това трябва да бъде ясен пример как трябва да влизаме във всеки мач във всеки един турнир. Трябва да проявим повече амбиция и футболен глад. Най-доброто от тази среща са трите точки. Резултатът не ми харесва, защото допуснахме абсурден гол. Трябва да сме по-постоянни, тъй като идваме от доста интересен мач, с много ситуации. В крайна сметка можеш да победиш, загубиш или направиш равенство, но по друг начин. Трябва да отдадем заслуженото на отбора, защото е невъзможно във всеки мач да се играе на топ ниво, още повече, че побеждаваш. Тотално различно е, има много фактори, които определят следващия мач. Ще направим всичко възможно да изиграем следващия мач на високо ниво и да го спечелим“, сподели испанецът.