Катето Евро: Бях в страхотна депресия

Катерина Евро е преживяла тежка депреси по време на снимките на шоуто „България търси талант“. Актрисата изиграла певицата Рени в „Оркестър без име“, продължава да се бори със здравословни проблеми, пише Ретро.

Тя призова жените да не пушат, тъй като вредният навик може да доведе до остеопороза. „Пушачките много често боледуват от тежка остеопороза. Така че не трябва да се пуши“, каза Катето Евро в тв ефира. Тя е претърпяла три операции, при които прешлените са били стабилизирани със специален медикамент.

„Всеки ден си поставям инжекции в корема. Вече една година. Лечението е скъпо, но Здравната каса го отпуска.“ Тя споделя още: „Бях в страхотна депресия. Занм какво очакват хората от мен, но не можех да бъда 100% себе си„.