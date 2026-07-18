Дамянова похвали Радев

„Не смятам, че има голям комуникационен проблем. По-скоро проблемът е, че обществото не знае какво правителството смята да прави с вътрешната политика.“ Това заяви експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

По думите ѝ спорът около Киевската декларация и включването на България сред държавите от „Коалицията на желаещите“ е резултат от различно тълкуване на действията на страната, а не от промяна в официалната позиция на правителството.

„Прегледах изявленията на всички страни и смятам, че има последователност в поведението на правителството, което каза, че няма да бъде част от коалицията на желаещите“, посочи Дамянова.

Тя обясни, че става дума за доброволна организация на държави, които желаят допълнително, извън общите европейски механизми, да подпомагат Украйна, както и да участват в подкрепата след приключването на войната.

Според нея присъствието на българския външен министър в Украйна по време на определени събития е било интерпретирано по различен начин и това е довело до включването на България в списък на държави, подкрепили декларацията.

„Тази декларация, доколкото разбирам, никъде не е подписвана официално и няма такива подписи в този смисъл“, каза експертът.

Дамянова допълни, че може да бъде проявено разбиране към позицията на българското правителство, ако списъкът е бил изготвен от украински институции без наличие на официален ангажимент от страна на България.

Според нея външната политика на премиера Румен Радев е последователна и няма съществено разминаване между заявките му в България и тези на международни форуми.

„В чужбина той говори с малко по-различна терминология, но казва същото – че България няма да бъде част от подкрепата с оръжие и средства за Украйна извън рамките, които е заявила“, коментира тя.

Експертът посочи, че основният проблем пред управлението е липсата на яснота по вътрешнополитическите теми – бюджета, икономиката и конкретните действия на кабинета.

„Политиката се облича в цифри и бюджети. Политиката се облича в реални действия“, каза тя.

Според Дамянова оценка за посоката на управление може да бъде направена едва след приемането на реален бюджет, който да покаже приоритетите на кабинета.

„Истинските действия ще видим, когато видим истински бюджет“, посочи тя.

По думите ѝ за промяна е необходим цялостен подход, който да включва контрол, институционални реформи и обществен консенсус.

„В момента се издигат повече лозунги, отколкото се извършва реална стратегическа битка срещу олигархията“, допълни експертът.