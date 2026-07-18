Радина Кърджилова извади бели зъби

Новата любов на Радина Кърджилова с колегата й Пламен Димов може да я кара да сияе, но със сигурност по-сияйни са зъбите й, пише Intrigi.bg. Това направи впечатление на фенове през последните дни, след като явно актрисата е решила да подмени усмивката си с чисто нова. Кърджилова обаче се е престарала и дори е успяла да надмине ченето на Благо Джизъса по белота и ослепителен блясък.

Зъбите на Радина буквално светят от кадъра и изглеждат толкова бели, че човек започва да се чуди дали не са минали през фотошоп, студийно осветление и избелване едновременно.