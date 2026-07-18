Нина Добрев с нов мъж

Канадската актриса с български корени Нина Добрев изглежда има нов мъж до себе си. Девет месеца след края на годежа ѝ с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт тя беше забелязана в компанията на австралийския модел Дъги Джоузеф.

Първите слухове за отношения между двамата се появиха през юни 2026 г., когато популярният Instagram профил Deuxmoi публикува снимка, изпратена от свой последовател. На кадъра Добрев и Джоузеф се разхождат по улиците на Ню Йорк заедно с кучето на актрисата Маверик.

Няколко седмици по-късно двамата отново бяха заснети заедно в Манхатън. На разпространените снимки се вижда как Джоузеф целува Добрев по бузата, което допълнително засили спекулациите, че между тях има романтична връзка.

Засега нито актрисата, нито моделът са коментирали публично отношенията си.