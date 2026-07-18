Гери-Никол със сол по кожата

Гери-Никол се отдаде на заслужена почивка край морето и сподели с последователите си серия кадри от плажа.

На снимките изпълнителката позира по бански, събира тен, плува във водата и се наслаждава на освежаващи коктейли. Публикацията бързо привлече вниманието на феновете ѝ, които я обсипаха с харесвания и комплименти.

„Сол върху кожата ми, огън в душата ми“, написа певицата към кадрите, с които показа лятното си настроение.

Гери-Никол отново заложи на провокативна визия и уверено излъчване, превърнали се в нейна запазена марка. Морските снимки показват, че изпълнителката се наслаждава пълноценно на ваканцията си и е оставила професионалните ангажименти на заден план поне за кратко.

Почитателите ѝ веднага отбелязаха добрата ѝ форма и не скриха възхищението си от горещата фотосесия. Така певицата за пореден път успя да привлече вниманието в социалните мрежи — този път с много слънце, море и лятно настроение.