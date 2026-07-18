Емрах Стораро с ход към полицаите

Популярният фолкпевец Емрах Стораро вече официално е без шофьорска книжка. Изпълнителят сам се раздели със свидетелството си за управление, след като срещу него се надигна огромна вълна от обществено недоволство. Поводът за поредния сериозен скандал в биографията му стана брутално и нагло шофиране в пешеходната зона и парка на Стария град в Созопол.

Само часове след като обяви публично решението си, Стораро отиде лично при органите на реда в полицейското управление и предаде документите си.

Фолкпевецът дори засне посещението си при униформените и побърза да публикува видеоклип в социалните мрежи, придружен с негов личен коментар.

В него той написа, че като нормален гражданин е отишъл да си понесе наказанието, като допълни, че не смята, че е направил нещо лошо, въпреки обвиненията на хората, че е страхливец или връзкар.

Скандалът избухна с пълна сила, след като в интернет пространството се разпространиха кадри на луксозен спортен автомобил, който необезпокоявано преминава през оживената пешеходна зона на Созопол.

Малко по-късно самият изпълнител потвърди, че именно той е стоял зад волана на мощното немско возило. Служителите на полицията реагираха незабавно, самосезираха се по публикуваните материали и стартираха официална проверка.

Според информацията от МВР, скъпата кола е преминала през централна алея в градския парк, където движението на всякакви превозни средства е абсолютно и изрично забранено.

Случаят предизвика масово и остро възмущение както сред жителите, така и сред местната власт на морския град.

Кметът на Созопол излезе с изключително остра позиция срещу арогантното поведение на певеца и постави на дневен ред наболелия обществен въпрос за усещането за пълна безнаказаност на известните личности и липсата на каквото и да е уважение към правилата.

Заради инцидента община Созопол предприе спешни мерки, като властите ограничиха физическия достъп на превозни средства с нови бариери, за да пресекат възможността други шофьори да навлизат сред пешеходците.