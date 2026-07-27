Брезнишки сурвакари покориха Несебър и се върнаха със Златна купа

Народно читалище “Големи връх-2025” в брезнишкото село Долна Секирна е удостоено със златна купа, златен медал и диплом от Международния фестивал “Фолклорни нюанси” в град Несебър, съобщи за Zapadno.com Светла Маринова.

На 26 юли на сцената на Античния амфитеатър “Жана Чимбулева”, групата към читалището е имала честа да открие фестивала и да триумфира с успех и най-вече отново да спечели публиката – жители и гости на Несебър, уточни Светла Маринова. Наградата е заслужена от всички, допълва тя.

“67 сурвакари, заедно малки и големи представихме блестящо родното село и нашето Граово! Да “Сурва” е зимна традиция, истинско изпитание е в горещината да бъдеш с кожуси, тежки звонци и маски, но си заслужава, защото изпълва фолклорните фестивали с колорит, доставяш невиждано за много хора удоволствие и си много горд, че твоят край притежава автентична и толкова стара традиция”, отбеляза още Светла Маринова.

В рамките на фестивала “Фолклорни нюанси“ се провеждат концерти на духови оркестри, мажоретни групи, балетни групи, спортни и модерни танци. Програмата се провежда от началото на месец юни до края на септември.