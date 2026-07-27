Син преби майка си в Перник

Семейната драма е станала на 25 юли. Малко преди 21:00ч 61-годишна перничанка подава сигнал, че е пребита от 42-годишния си син. На място се отзовават служители на Второ Районно управление в Перник.

Полицаите здържат мъжа, на когото първоначално е наложена 24-часова полицейска мярка. От жената са снети подробни писмени сведения и е извършено освидетелстване.

Образувано е бързо производство, работата по което е продължила под надзора на прокуратурата.

След проведените процесуално-следствени действия са събрани достатъчно доказателства, мъжът е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

Предстои внасяне в съда на искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.