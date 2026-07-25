ВЕЧЕ Е ФАКТ: модерен пъмп трак за младите

Всеки нов спортен обект е инвестиция в бъдещето на Радомир.

Това заяви кметът Кирил Стоев при откриването на новия пъмп трак в Радомир.

Модерноти спортно съоръжение вече е на разположение на жителите и гостите на града. Трасето е проектирано така, че да бъде използвано както от начинаещи, така и от напреднали любители на колоезденето и карането на тротинетки.

Стана ясно и че пъмп тракът е дарение – жест, който допринася за развитието на спортната среда в Радомир.

Кирил Стоев е категоричен, че развитието на спортната инфраструктура е сред основните приоритети на общинското ръководство и е част от последователната политика за създаване на повече възможности за активен и здравословен начин на живот.

На откриването Отец Александър отслужи тържествен водосвет, а сред официалните гости присъстваха заместник-кметовете Станислава Генадиева и Гергана Здравкова, секретарят на Община Радомир Ники Иванов, представители на фирмата-изпълнител, граждани и десетки любители на спорта.

След официалното откриване се проведоха демонстрации и свободно каране, а всички участници получиха медали за участие.

По време на събитието бяха представени и основните правила за безопасно използване на съоръжението. Носенето на предпазна каска е задължително, а използването на допълнителна защитна екипировка е препоръчително.

Движението по трасето трябва да се извършва само в обозначената посока и със съобразена скорост. Пъмп тракът е предназначен единствено за каране с велосипед, тротинетка и други подходящи спортни средства. Не се допуска деца и пешеходци да играят, да се задържат или да пресичат пистата, тъй като това създава риск от инциденти. Спазването на правилата е отговорност на всички ползватели и е най-сигурната гаранция, че съоръжението ще бъде безопасно и приятно място за спорт.