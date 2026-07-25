Френска вечер в Радомир: над 80 души рисуваха Париж

Френската вечер, организирана в рамките на инициативата „Лято без граници“ на Община Радомир, събра десетки жители и гости на града и предложи една незабравима среща с изкуството, музиката и атмосферата на Франция.

Особен интерес предизвика творческата работилница по рисуване, реализирана съвместно с „Еко Етно Арт“, в която се включиха над 80 участници. Вдъхновени от френската култура, те създадоха впечатляващи творби, а събитието отново показа, че изкуството е естествен мост между хората и създава пространство за общуване, споделени емоции и нови приятелства.

Празничната атмосфера беше допълнена от концерта на Александра Панайотова, която с изпълненията си на любими френски и световни песни допринесе за доброто настроение на публиката и превърна вечерта в истински празник.

С инициативата „Лято без граници“ Община Радомир продължава последователната си политика за развитие на културния живот, като предлага събития с вход свободен, достъпни за всички. Целта е обществените пространства да се превърнат в място за срещи, творчество, културен обмен и споделени преживявания.

Програмата продължава и през август.

На 8 август на сцената в Радомир ще излязат Тино и Роби. На 12 и 13 август жителите и гостите на града ще могат да се насладят на „Кино под звездите“.

На 21 август Радомир ще посрещне Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени за един от най-очакваните концерти на лятото.

Финалът на инициативата ще бъде поставен с Арт фестивал на 28 и 29 август, който ще предложи впечатляващи акробатични изпълнения, творчески ателиета, концерт на Александър Колев и спектакъл с Ей Бо.

Всички събития са с вход свободен, а Община Радомир кани жителите и гостите на града да бъдат част от едно лято, изпълнено с музика, изкуство, култура и незабравими емоции.