Двама задържани в Перник с вейпове, марихуана и химикали

Двама перничани попаднаха в ареста след акция на криминалисти от ОДМВР – Перник срещу разпространението на дрога в града.

Всичко започва с рутинна пътна проверка

около 18:40 ч. на ул. „Брегалница“, когато полицейски екип спира лек автомобил „Ауди“. Зад волана бил 20-годишен младеж. При претърсването на колата полицаите откриват 10 ампули за електронни цигари, пълни с течност, реагирала на канабис.

В хода на проверката и последвалите дейстивия на полицията

разплитането на случая бързо отвежда разследващите до втори заподозрян – 35-годишен перничанин. При обиск на две жилища, обитавани от него, спецполицаите се сблъскват с цяла палитра от забранени вещества. Иззети са над 70 грама шише със зеленикава течност и буркан с кремообразно вещество (и двете реагирали на канабис), шише със синтетична дрога, както и флакон с оксикодон – силно болкоуспокояващо, което се продава строго срещу специална зелена рецепта.

Двамата мъже са в ареста за 24 часа. По случая вече се води бързо производство под надзора на прокуратурата.

Още от полицията:

39-годишен перничанин е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества. Мъжът бил проверен на 25 юли около 18:00 ч. на ул. „Варна“ в областния град, докато управлявал лек автомобил „КИА“. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за кокаин. Задържан е за срок до 24 часа с полицейска заповед, а автомобилът му е иззет. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е образувано бързо производство.

Друг шофьор, седнал зад волана на лек автомобил „Мерцедес“ без регистрационни номера, е установен от служители на Второ РУ. Полицаите проверили автомобила на 25 юли в пернишкото село Големо Бучино. Зад волана на возилото бил 54-годишен местен жител, който е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувано е бързо производство, а действията по разследването продължават.