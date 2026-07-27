Ще му се размине ли пак на Явор Бахаров след дрогата в Диканя?

Актьорът Явор Бахаров е напът да надмине по криминални регистрации дори прокурорския син от Перник Васил Михайлов и куп мастити дилъри на дрога, след като преди дни беше арестуван при специализирана полицейска акция срещу наркотиците, проведена в къщата му в село Долна Диканя край миньорския град.

Поредният арест на 41-годишния актьор се състоя на 18 юли, когато ченгета от Перник нахлуха в къщата на семейството му в Долна Диканя и откриха в имота няколко саксии с канабис, както и малко количество марихуана. Сигналът, че Явор Бахаров отглежда марихуана в дома си е бил подаден от негови съседи, които сигнализирали в полицията за специфична миризма на канабис, носеща се от имота на популярния актьор. Неофициално се твърди, че сигналът е подаден от пенсиониран служител на МВР, който през последните месеци имал чести търкания с Бахаров и многократно пускал жалби срещу актьора и гостите му за силна музика и шумни гуляи до ранни зори. Така се стигнало до обиск в къщата в пернишкото село Долна Диканя, а след като криминалистите се натъкнали на засажденията с лека дрога, арестували Явор Бахаров пред очите на бременната му половинка Рая Пеева, която крещяла в несвяст.

Въпреки нарконаходката в дома му, Явор Бахаров беше освободен от ареста след 24-часов престой, а районната прокуратура в Перник засега не му е повдигнала обвинение за отглеждане и притежание на наркотици.

Според адвоката на актьора Любомир Таков, неговият клиент няма нищо общо със саксиите с марихуана, а имотът в Долна Диканя се ползва от няколко души. Разследването все още не е установило на кого принадлежат откритите саксии с лека дрога, кога са били внесени, кой ги е засадил и отглеждал, както и дали растенията действително представляват забранени от закона насаждения.

„До този момент Явор Бахаров е със статут на свидетел, а не на обвиняем, той е оказал пълно съдействие на органите на реда и е дал подробни показания“, обяви адвокат Таков. Засега от прокуратурата в Перник запазват мълчание дали са разпитвали останалите собственици на къщата в Долна Диканя за откритите саксии с марихуана и дали сред тях е братът на Явор – звездата от Народния театър „Иван Вазов“ Захари Бахаров, който също е ползвал имота.

Юристи пророкуваха пред „Уикенд“, че Явор Бахаров за пореден път ще се измъкне без осъдителна присъда, а делото за откритите наркотици в къщата в Долна Диканя ще се води срещу неизвестен извършител и в крайна сметка ще бъде прекратено въпреки обемистото крими досие на актьора. До този момент Бахаров е бил задържан цели 5 пъти за наркотици и шофиране на автомобил след употреба на дрога.

За последно Явор Бахаров беше арестуван за притежание на наркотици през декември 2022 г., когато патрулен екип на МВР го задържа с марихуана в джоба на пресечката на централните софийски улици „Г.С. Раковски“ и „Аксаков“. Ченгетата спрели Бахаров, тъй като по време на обход видели как пуши цигара, от която се носела миризма на марихуана. Бахаров обаче успял да хвърли цигарата с коноп в улична шахта преди да бъде задържан, а при претърсване в джоба на якето му намериха половин грам марихуана, увита в станиол. Тогава актьора пренощува в килията на 4-то РПУ в София, но в крайна сметка от Софийска районна прокуратура прецениха, че случаят е маловажен и не си заслужава държавата да отделя ресурс, за да го изправи пред съда.

Преди това, на 8 декември 2020 г. Явор Бахаров беше закопчан в планинския курорт Банско, докато дрифтеше пиян и надрусан автомобила си

по заснежените улици. Тогава проверка с дрегера установи съдържание на алкохол и наркотици у актьора – 1,42 промила алкохол и следи от употреба на кокаин и марихуана. Очакванията бяха Бахаров да бъде осъден на ефективен затвор, тъй като не за първи път беше заловен до шофира пиян – през 2016 г. той беше арестуван в Созопол и получи 9-месечна пробационна присъда от съда в Бургас. Магистратите от Окръжния съд в Благоевград обаче му дадоха шанс, заменяйки постановената на първа инстанция присъда от 1 г. ефективен затвор с условна с 4-годишен изпитателен срок.

През пролетта на 2023 г. шофьорската книжка на Явор Бахаров отново беше отнета, след като беше спрян за рутинна полицейска проверка на главния път София – Варна в близост до Велико Търново, но отказа да се подложи на тест за дрога. Тогава Бахаров беше свален от колата си, която остана на паркинг до село Шереметя и впоследствие беше конфикувана от МВР, но не беше задържан, а оставен да продължи по пътя си с такси, тъй като имал представление във Варна.