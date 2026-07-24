Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Държавният глава Илияна Йотова обяви в предаването „Панорама“, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента.

„Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила“, уточни тя.

В отговор на въпрос от коя политическа формация ще търси подкрепа, Йотова заяви:

„Преди година и половина на подобен въпрос отговорих следното – ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България“.

Запитана дали очаква подкрепата на премиера Румен Радев, държавният глава отговори, че това решение е само негово и на партията му.

„Но за мен ще бъде важна подкрепата на различни хора. Не само на известни в страната или на хора, които са знакови. За мен е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат на улицата и в магазина, в градинката и в химическото чистене. И които казват – госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас. Впрочем не малко от тези хора ще бъдат в моите инициативни комитети, както централният, така и по места“, изтъкна Илияна Йотова.

Тя обаче отказа да отговори на въпроса на водещия Бойко Василев кой ще е нейният вицепрезидент.

„Това ще оставя за следващата „Панорама“ през есента“, с усмивка каза Йотова.

Президентът заяви още, че иска просперираща България, страна, която знае каква „златна карта“ държи в ръцете си.

„Страна, чиято роля ще става все по-голяма. Искам България на образованите млади хора, които ще останат тук да работят. Ще знаят защо го правят, ще са достатъчно мотивирани. И България, която има невероятни възможности“, заключи Илияна Йотова.