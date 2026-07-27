Една година от големия пожар в Трънско: как живеят хората сега?

Иизложба на снимки и лични свидетелства от големия пожар в Трънско бе отбелязана годишнината от бедствието. Експозицията е озаглавена „Огънят отмина, паметта остава“ и бе открита в село Рани луг в часа на подаването на първият сигнал за възникването на огъня. По-рано днес в селата Насалевци и Рани луг бяха отслужени света литургия и водосвет. Раздаден бе и курбан.

15 експозиционни табла разказват за силата на стихията, за ужаса, преживян от местните жители и за битката на пожарникари и доброволци, участвали в потушаването на огъня.

Петя Миланова и съпругът ѝ, които всяка събота и неделя посещават къщата си в село Рани луг, трудно ще забравят огнения ад от 26 юли 2025 г.

„Ние бяхме тук в деня на пожара. И успяхме да се спасим за минути. Докато погледнем през прозореца, огънят беше на оградата”, разказва Петя.

Година по-късно тя не пести благодарности към хората, помогнали им да възстановят щетите:

„Една година по-късно имаме покрив, имаме дограма. Благодарение на помощите, които получихме, успяхме да купим строителни материали за довършителния ремонт вътре“.

65 имота са пострадаха при пожара в селата Рани луг, Насалевци и Слишовци. Над 10 000 дка са опустошените гори и земеделски терени. 15 от къщите вече са възстановени, възстановяването на други – предстои.

Все още има и имоти, с наследниците на които не е осъществена връзка. Изпратените на адресите писма се връщат обратно, каза кметът на Трън Цветислава Цветкова. Тя изказа специални благодарности на всички помогнали за потушаването на огъня./БНР