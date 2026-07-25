Славчев вдигна нивото: Миньор Перник би Кюстендил с 2:0

Миньор (Перник) спечели последната си контрола по време на предсезонната подготовка. Тимът се наложи с 2:0 над ФК Кюстендил у дома.

„Чуковете“ отбелязаха по един гол в двете полувремена на стадион „Миньор“, като Стилиян Николов даде тон за успеха, засичайки с глава центриране от корнер в средата на първото полувреме. В 75-ата минута Кристиян Слишков оформи крайния резултат след шут по земя от границата на наказателното поле, насочвайки топката в долния десен ъгъл на вратата на гостите.

Дебют за Миньор в днешния мач записа опитният полузащитник Симеон Славчев, който се появи в игра през второто полувреме и видимо вдигна класата на отбора.

Стартов състав на Миньор за контролата с ФК Кюстендил: Росен Койчев (вратар), Димитър Савов, Димитър Митков, Стилиян Николов, Томас Добрев, Йордан Йорданов, Филип Ангелов, Александър Александров, Антонио Валериев, Светослав Диков и Виктор Василев

Перничани приключват серията от контроли с 3 успеха и 1 равенство, а след седмица ще изиграят и първия си официален двубой.

В среща от I кръг Миньор приема новака в Югозападната Трета лига Национал (София), който беше победен с 4:1 в първата контрола. Двубоят започва в 18 часа и ще се изиграе на стадион „Миньор“.