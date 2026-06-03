Пълна промяна в психиатричното отделение на болницата в Перник

ПРИСТИГНА НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПСИХИАТРИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА”

Цялото обзавеждане на Психиатричното отделение в МБАЛ “Рахила Ангелова” – Перник се подменя с чисто ново. Инвестицията е по проект “Модернизация на психиатричната помощ” по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Сред новите мебели има 27 болнични легла с антидекубитални матраци и 27 болнични шкафчета, 25 еднокрилни гардероба и 14 двукрилни, 3 специализирани медицински шкафа и 2 медицински кушетки. По проекта са доставени още: 6 бюра с 6 офис стола и още 10 посетителски.

За обособяването на специален кът със зони за почивка са доставени 5 легла, три дивана, 2 кресла и 2 холни масички. Изцяло са подменени и мебелите за столово хранене с 11 нови маси и 44 стола.