И Георги Недев защити закриване на курсове Перник-София: Кой ще плати на превозвачите загубите?

Скандалът с предложението за закриване на курсове по линията София-Перник във вечерните часове набира скорост. Предложението е на кмета на Общината Станислав Владимиров, но срещна възмущението на гражданите. Сега идва ред за подкрепата на това решение от други политици. Днес дойде от Георги Недев – бивш областен управител на Перник и бивш общински съветник от ПП-ДБ:

Време е за отговорни решения, а не за институционално бездействие.

През последните дни темата за автобусните линии Перник – София се използва повече за политически внушения, отколкото за разговор върху фактите.

Истината е проста – общественият транспорт не може да бъде управляван срещу икономическата логика. Когато разходите за горива, застраховки, поддръжка и заплати растат, а определени курсове генерират постоянни загуби, отговорността на институциите е да вземат трудни, но необходими решения.

Вместо да търси лесни политически дивиденти, Областната администрация трябва ясно да отговори на един въпрос: ако нерентабилните курсове трябва да останат, кой ще осигури средствата за тяхното финансиране?

Не може да се настоява за запазване на всяка линия на всяка цена, без да се предлага решение за покриване на разходите. Това не е политика, а прехвърляне на отговорност.

Време е решенията да се вземат на базата на реални икономически показатели, пътникопоток и финансова устойчивост, а не под натиска на популизъм и институционално бездействие.

Тежките времена изискват тежки, но отговорни решения.

Георги Недев