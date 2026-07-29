Ответен удар: Патриарх Даниил наказа Никанор!

Софийската света митрополия сътресе вярващите с извънредна новина. Със специална заповед на патриарх Даниил, известният архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков получи пълна забрана да служи. Наказанието „АРГОС“ влиза в сила от 29 юли 2026 година и ще продължи 15 дни.

Отец Никанор е игумен на популярния Църногорски манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян“ край село Гигинци, Софийска епархия. Причината за драстичното решение на патриарха е смущаваща. Според официалната информация става дума за поведение, определяно като „несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание“, което освен това „подронва авторитета на Църквата“.

Драмата се пренесе и на терен. Трима клирици са изпратени на място, за да връчат лично решението на патриарх Даниил. Изненадващо обаче, Никанор не е открит в манастира.

Уведомление по телефона

Оказва се, че игуменът е отсъствал без благословението на своя епархийски митрополит. В крайна сметка пратениците са уведомили Никанор за тежкото наказание по телефона, пише Телеграф.

До наказанието се стигна след като отецът от Гигинци пусна страшна бомба в публичното пространство с директни обвинения към главата на православнта църква и с призив да си ходи. Такова чудо досега не е виждано и от най-вярващите миряни.

Ето подробности и тежките думи на Никанор тук: