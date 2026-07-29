Спасяват Кондофрей от суша! Започна спешен ремонт на ключови тръби в Радомирско

Ударни действия за спасяването на радомирските села от безводие вече са в ход. В село Кондофрей спешно започна подмяната на критичен участък от вътрешната водопроводна мрежа. Ремонтът е жизненоважен – без тази ключова връзка цяла махала в селото беше заплашена да остане без капка вода. Работата по трасето ще осигури непрекъснато водоподаване за хората и ще поеме глътка въздух за дългогодишния воден проблем в района.

На терен за инспекция се изсипаха шефове и властимащи. Заместник-кметът на Радомир Станислава Генадиева, депутатът Мартин Жлябинков, шефовете на ВиК – Перник и Радомир, както и представител на УС на „Български ВиК холдинг“, проследиха старта на ремонтите на място.

Община Радомир стяга редиците и търси спешно финансиране от държавата за тотална реконструкция на амортизираната мрежа. На фокус е главният довеждащ водопровод по трасето Гълъбник – Чуковец – Кондофрей, чийто ремонт трябва да донесе трайно спасение за трите населени места.

В списъка с чакащи за пари от МРРБ са още проектите за нов водопровод в селата Касилаг, Жедна, Дебели лаг и Кленовик. В същото време подмяната на тръбите в село Друган вече е в напреднала фаза, а ремонтът в ниската зона на самия град Радомир е успешно приключен.

Предстоят ключови срещи в регионалното министерство през следващите седмици, за да се подсигурят милионите, нужни за спиране на авариите и безводието в общината.

По време на срещата беше отбелязано доброто партньорство между Община Радомир, „ВиК“ – Перник и „Български ВиК холдинг“. Благодарение на активния диалог и добрата координация през последните месеци се работи последователно както по изпълнението на текущите ремонти, така и по подготовката и осигуряването на финансиране за бъдещи стратегически ВиК проекти.

Народният представител Мартин Жлябинков подчерта, че подобряването на водоснабдяването е сред най-важните приоритети за региона.

През следващите седмици предстои организирането на работни срещи на държавно ниво, включително в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да продължи работата по осигуряване на финансиране и реализацията на приоритетните инфраструктурни ВиК проекти на територията на община Радомир.

Община Радомир ще продължи последователно да работи съвместно с всички отговорни институции за реализацията на приоритетните ВиК проекти, които ще осигурят по-сигурно, качествено и устойчиво водоснабдяване за жителите на общината – съобщиха от администрацията на общината.