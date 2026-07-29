ОБРАТ: Ченге отиде да глобява, а се включи в оборка с децата

Сигнал за нарушаване на следобедната тишина вдигна на крак полицейски екип в Шумен, но проверката завърши с неочакван обрат.

Драма на улица „Съединение“ нямаше – полицай Виктор Колев не откри озвучителни уредби, а завари пред един от входовете децата Пресиян, Зорница и Ивайло, които си кротуваха и си бъбреха. Малчуганите обаче чистосърдечно се оплакали, че съвестно чистят около блока си, но по-възрастните редовно им спретват кочина с бутилки и боклуци.

Вместо да състави констативни протоколи, униформеният веднага запретнал ръкави и заедно с хлапетата изчистил междублоковото пространство. Случайната акция завърши с широки усмивки и обща снимка за спомен.

Ченгето-герой се оказа не кой да е, а сребърният медалист от Световната купа по карате „Варна“ в категория над 85 килограма, спечелена само преди две седмици. Така вместо глоба и разправии, акцията завърши с личен пример и доказателство, че добрият дух в обществото все още е жив.

Снимка: РПУ-Шумен