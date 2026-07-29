Ударни проверки в Перник: Спират товарни автомобили

15 товарни автомобила и 15 водачи са проверени само за ден при съвместна акция на полицията и „Автомобилна администрация“

Ежедневната акция за контрол на товарните автомобили продължава на територията на цялата страна. В рамките на контролните действия, насочени към повишаване безопасността на движението и спазването на изискванията при извършване на товарни превози, проверки се извършват и на територията на област Перник.

Само за един ден служители на ОДМВР – Перник, съвместно с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, са проверили 15 товарни автомобила и 15 водачи. Проверен е и един пътник.

В хода на проверките са извършени 3 проби за употреба на алкохол и 1 проверка за употреба на наркотични вещества.

Установени са нарушения, свързани с използване на мобилен телефон по време на управление на моторно превозно средство, управление на моторно превозно средство, което не е преминало в срок задължителния периодичен технически преглед, както и неизползване на обезопасителен колан.

За констатираните нарушения са съставени 1 акт за установяване на административно нарушение и 2 фиша, като е извършено и 1 плащане за вече извършено нарушение.

Контролните действия са част от ежедневната работа на полицейските органи и имат за цел да ограничат нарушенията и рисковото поведение на пътя, както и да гарантират спазването на нормативните изисквания при превоза на товари.

Проверките на територията на област Перник продължават.