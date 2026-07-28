Ако направите това, ви чака 350 евро глоба в Гърция

Шофьорите, които пътуват до Гърция, трябва да бъдат внимателни с новите изисквания при престой на автомобила. При спиране на място водачите са длъжни да изключат двигателя, дори когато остават в автомобила.

Забраната важи например при кратко спиране пред заведение за кафе или закуска, когато автомобилът е паркиран, но двигателят продължава да работи.За нарушението е предвидена глоба от 350 евро.

Мярката е насочена към ограничаване на замърсяването на въздуха, ненужния разход на гориво и шумовото замърсяване. Според специалисти съвременните автомобили не се нуждаят от продължителна работа на празен ход и при по-дълъг престой двигателят трябва да бъде изключван.

Забраната не се прилага при ситуации, в които спирането е продиктувано от пътната обстановка – например изчакване на светофар или престой в задръстване.

Междувременно пътната полиция в Гърция провежда акция за “нулева толерантност към шофиране без каска“. Само за седмица са наложени около 2400 глоби за това нарушение.

Водачите на мотоциклети, които не използват защитна каска, също подлежат на санкция от 350 евро. Целта на кампанията е намаляване на тежките травми и смъртните случаи при пътни инциденти.

Към инициативата са се присъединили и собственици на бензиностанции, които отказват да зареждат с гориво мотористи без каски.