278 пожара вилняха в Пернишко от началото на годината

Човешката небрежност остава основна причина за пожарите

Повишаването на дневните температури, сухият летен период, в съчетание с небрежното човешко поведение, рязко повишават вероятността от възникване на запалвания и последващи пожари в земеделските земи и горските територии. Ежегодно пожарите в природата причиняват огромни загуби за страната и нанасят сериозни вреди на околната среда. Унищожава се природното богатство – горите, загиват различни животински видове, опожаряват се селскостопански сгради, съоръжения и жилища. Много са и регистрираните случаи на загинали и пострадали граждани от огнената стихия в бита и природата.

От началото на 2026 г. в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник са регистрирани общо 278 пожара, като за същия период на 2025 г. те са били 301. Пожарите без материални загуби са 191, от които 59 са в сухи треви. През същия период на миналата година те са били 227, от които 88 – в сухи треви, или с 29 по-малко пожара в сухи треви през настоящата година.

В горския фонд от началото на годината до момента е възникнал 1 пожар, докато за същия период на миналата година са били регистрирани 4 такива.

Анализът на причините показва, че почти всички пожари в сухи треви и горски масиви са причинени от човешка дейност, а едва 2% се дължат на природни явления.

В разгара на горещите летни месеци и предстоящата жътвена кампания, за да се предотвратят пагубните за природата и хората последици от пожарите, е необходимо да се знае следното:

• Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазването на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон. Забранено е паленето на стърнища и суха растителност в земеделските и горските територии. Деянието е инкриминирано съгласно чл. 331, ал. 2 от НК: „Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лв.“

Небрежното боравене с огън е най-честата причина за възникването на пожари от такова естество. Затова трябва да се спазват правилата за палене на огън в гората. Мястото трябва да бъде обозначено със специална табела. В никакъв случай огънят не бива да се оставя без наблюдение. Мястото не трябва да се напуска, преди огънят да е напълно изгасен. При ветровито време не се пали огън, тъй като летящите искри и въглени разпространяват пламъците в неочаквани посоки. Огънят бързо се разраства и обхваща огромни площи за кратко време.

• Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци трябва да става чрез събиране, окосяване и извозване до определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне.

• Абсолютно недопустимо е да бъде изхвърляна незагасена цигара в леснозапалима среда. Макар и малка по размер, тя притежава достатъчна „огнева мощ“, за да запали сухата тревна растителност при попадане върху нея.

• Изхвърлянето на стъклен амбалаж или стъклени парчета сред сухата растителност има ефект на лупа вследствие на продължителното слънчево нагряване и също може да се превърне във фатален източник на пожар.

• Има случаи, в които техническа неизправност на машина или превозно средство, работещо в гората или земеделските земи, може да причини огнено бедствие. Всички моторни превозни средства, които навлизат в горски или земеделски територии, трябва да са технически изправни и с изпускателна уредба, която не допуска отделянето или изхвърлянето на искри.

• За да се предотврати самозапалване, прясното сено трябва да се складира на дебели пластове едва след като е напълно изсъхнало.

• В случай на пожар не губете време. Незабавно се обадете на телефон 112.

През летния пожароопасен сезон е изключително важно да бъдем разумни, предвидливи и внимателни, за да съхраним себе си и природата около нас!