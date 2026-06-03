Община Перник стартира сключването на договорите по проекта за чистотата на въздуха

Община Перник стартира подписването на договорите с кандидатите за нови екологични отоплителни уреди, които са класирани досега при изпълнението на проект № BG16FFPR002-5.002-0002-C01 „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“(2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”

Oсновната цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха и се осигури по-чиста екологична среда за жителите на Община Перник.

Заявленията за участие в проекта се приемат в техническия офис на проекта, който се намира на адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий” № 47 А, офис 2. В офиса експерти подробно информират гражданите за техните ползи от участието в Проект № BG16FFPR002-5.002-0002-C01 „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“(2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”

Гражданите могат предварително да намерят цялата информация и документи за кандидатстване на сайта на Община Перник: https://pernik.bg/za-po-chist-vazduh-v-obshtina-pernik/.