Мартина от Перник остана сама на света, но не се предава

Още едно младо момиче от Перник – пациент на пернишката болница има шанс за трансплантация в Беларус. Това е 24-годишната Мартина Иванова, която е пълен сирак. За да води нормален живот е необходима сумата от 60 000 евро, събщава канал „Струма“.

„Мартинка е при нас от 4 години на хемодиализа – три пъти седмично по 3 часа и половина. Тя е преминала аномалия, довеждаща увреждания на бъбреците й. След това се появява необходимостта от хемодиализа. Мартинка е типизирана, приготвена е за трансплантация и е в списъка с българските пациенти, които подлежат на такава процедура. В добро състояние е за диагнозата, която има. Това зависи не само от добрата апаратура, консумативи, които се слагат, за да се проведе една стабилна хемодиализа“, каза доктор Вяра Церовска от пернишката болница.

„Тук много голямо значение има отношението на пациента към хемодиализата. Това изисква огромни ограничания – хранителен, двигателен режим. На Мартина й се случиха изключително сериозни събития – почина майка й, почина баща й, баба й, при която тя живееше. Тя успя, пребори се, завърши Благоевградски институт. Силата е в нея. В нейния характер. Тя успя и завърши, за което я поздравявам.“, добави доктор Церовска.

„Много бих искала Мартинка да се транспортира по-бързо, защото шансът за успешна трансплантация зависи и от времето, което ще бъде извършена“, допълни лекаря.

„Аз съм от 6 години на хемодиализа. Надявам се да мога да се трансплантирам и да си работя по специалността и да помагам на други хора. Иследванията в Беларус ще бъдат август месец. Надявам се да минат добре шансовете ми са добри. Казват ми, че след като съм млада, бързо ще ми се намери донор. Много разчитам на хората. Допреди няколко месеца ме беше срам да поискам помощ. Хората са добри. Много хора ми помогнаха на доверие. Благодарна съм им“, каза Мартина.

„Мечтая за нормален живот, като на всеки млад човек. Да си завърша образованието. Да си намеря работа по специалността. Много хорасвам деца и искам да им помагам“, казва Мартина.

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Източник, снимки: Канал Струма