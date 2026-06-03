Перничанин открадна скеле и мазилка от саниращ се блок

Полицията в Перник задържа 44-годишен местен жител, задигнал строителни материали и елементи от скеле от блок в процес на саниране. Откраднатите вещи са открити бързо в мазето на извършителя.

Бърза полицейска акция в Перник завърши с арест на 44-годишен мъж, извършил кражба от строителен обект в градския квартал „Изток“.

Сигналът за престъплението е подаден вчера във Второ РУ. Органите на реда били уведомени, че от района на жилищен блок на улица „Благой Гебрев“, който в момента се санира, са изчезнали метални елементи от строително скеле и кофи с полимерна мазилка.

Криминалистите веднага започнали проверки по горещи следи.

При претърсване в избено помещение, собственост на 44-годишния перничанин, служителите на МВР открили всички липсващи строителни материали и съоръжения. Вещите са иззети и предстои да бъдат върнати на фирмата изпълнител.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая вече е образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.