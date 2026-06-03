Секс символът от Перник Филип Буков с главна роля в нов сериал

Започнаха снимките на новия български игрален сериал “Летище“, в чиято главна роля зрителите ще видят популярния актьор Филип Буков, който е родом от Перник. Новата 12-серийна драмеди поредица ще отведе аудиторията зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на амбициозния проект са Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

Под мотото “Когато правилото не помага, остава само правилното“, сериалът ще разкаже вълнуващи истории за хората, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. В свят на строги правила, безупречни процедури и ясна йерархия, героите ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са изцяло непредвидими, понякога абсурдно комични, и където човешкият фактор променя абсолютно всичко.

Между напрежението, огромната отговорност и неочакваните обрати, персонажите ще откриват, че понякога най-важните и съдбоносни решения просто не се намират в правилниците. В главните роли, освен Филип Буков, зрителите ще видят още утвърдени и изгряващи имена на българското кино и театър като Павел Иванов, Радина Шутова и Евелина Бибова. Режисьор и оператор на този първоначален снимачен етап са Ники Илиев и Борис Славков, а сценарият е дело на Александър Чобанов и неговия екип.

Снимките на поредицата вече текат с пълна сила във Варна и ще продължат през цялата година на емблематични локации, тясно свързани със света на авиацията у нас. Очакваната премиера на копродукцията между Falconwing Studio и БНТ е насрочена за 2027 г. в ефира на националната телевизия.