Футболен отбор започва тренировки с децата на Брезник

Футболен клуб “Перник” започва занимания с деца, които желаят да тренират футбол. Това съобщи за Zapadno.com треньорът Захари Крумов от футболния клуб.

Началото на проекта за футболен клуб “Перник” е поставено преди около 2 години. Тимът се състезава в областното първенство, а треньори от клуба тренират млади футболисти – деца, които имат желание и футболни заложби.

“Това име си избрахме неслучайно, защото Перник е областен град. Нашата цел с клуба е да работим на територията на област Перник. Това включва градовете, в които в момента работим – Батановци, Брезник, дай Боже Трън и Земен. От тази седмица стартираме работа с деца в Брезник”, каза за Zapadno.com Захари Крумов.

Няколко деца от Брезник пътуват до Перник, за да тренират на тренировките, организирани от новия клуб. Сега тези деца вече ще могат дс тренират в родния си град, който според треньора Захари Крумов разполага с много добра спортна база.

Тренировките ще се провеждат 2 пъти седмично на стадиона към спортен комплекс “Чорни”. Вече са проведени разговори с ръководството на Община Брезник, което е изразило подкрепа за инициативата. Първата тренировка ще бъде този петък (5 юни) от 19:00 часа на стадиона.

В първия месец треньорите ще тренират децата безвъзмездно.

След това има няколко варианта за финансиране на инициативата, като парите ще са изцяло за покриване на разходите на треньорите. Всички желаещи деца от набор ‘2021 и нагоре, са добре дошли на първата тренировка.

Футболният клуб разполага с 5 професионални треньори и един специалист по личностно развитие. В треньорския състав са футболни хора, които са с корени от Брезнишко.