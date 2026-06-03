Румен Радев: Пенсии няма да се намаляват, напротив!

През изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард долара, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно.

Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард долара, но преди да си тръгне източиха хазната, така че ракети няма да купуваме. За съкращаване на майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило.

Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, а политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.

След заседанието вицепремиерът Гълъб Донев ще изнесе информация за нерадостната реалност във финансите. Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.

От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба.

Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Преди малко приключи Съветът по сигурността към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на „Лукойл“. Предстои днес да вземем решение на Министерски съвет.

Правителството възобновява работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години. Днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони.

Румен Радев