Община Ковачевци е закупила нов електрически автомобил KGM TORRES EVX на стойност 42 972 евро по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщиха от местната администрация, съобщи БТА.

Инвестицията е реализирана по процедура „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

От администрацията посочват, че автомобилът ще се използва за нуждите на социалните услуги на територията на общината. С него ще се извършват доставки на храна, медикаменти, помощни средства, документи и консумативи до потребителите на социални услуги, както и транспорт и придружаване на лица до институции, лечебни заведения, образователни и други обществени услуги.

Новият електромобил ще подобри организацията на социалната дейност, ще съкрати времето за реакция при спешни случаи и ще улесни координацията между ангажираните институции и структури.

Проектът е част от усилията на Община Ковачевци за въвеждане на модерни, екологични и устойчиви решения при предоставянето на социални услуги.

През март т.г. Община Ковачевци закупи и нов автобус за нуждите на обществения си транспорт. Превозното средство, предназначено за обществен превоз на пътници, осигурява по-добра свързаност между населените места в общината и областния град. То отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и екологичност.