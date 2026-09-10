Витанов: ГЕРБ се дръпна от президентската битка, защото не вижда път до балотаж

Президентската кампания започва да пренарежда политическите сметки, а според Петър Витанов от „Прогресивна България“ най-големият знак за това е решението на ГЕРБ да не влиза със собствен кандидат в надпреварата.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ твърди, че причината не е тактическа, а много по-проста – партията се е притеснила, че резултатът ѝ може да бъде толкова слаб, че кандидатът ѝ дори да не стигне до втория тур.

Според Витанов това би било тежък политически удар за ГЕРБ, защото партия, която дълги години е претендирала за водещо място в страната, би изглеждала като сила, която вече не може да произведе конкурентна президентска кандидатура.

По думите му още по-сериозен проблем е поведението на твърдия електорат на ГЕРБ. Част от тези избиратели трудно биха подкрепили кандидат, свързан с ПП-ДБ, заради натрупаното през годините противопоставяне между двете политически сили.

Витанов допуска, че част от симпатизантите на ГЕРБ все пак могат да се насочат към кандидатурата на Гюров и Кандев, но според него има и хора от този политически спектър, които биха дали гласа си за Илияна Йотова.

Именно с това той обяснява и появата на известни фигури, свързвани в миналото с ГЕРБ, в инициативния комитет зад Йотова.

Според него това не трябва автоматично да се тълкува като партийна подкрепа. Витанов смята, че част от тези хора застават зад кандидатурата заради личните си впечатления от Йотова и доверието, което тя е изградила през годините.

Самият той обяснява присъствието си в инициативния комитет много лично.

„Аз чувствам госпожа Йотова като приятел“, казва Витанов.

За него това означава доверие, общи цели и увереност, че човекът до теб няма да промени позицията си в ключов момент.

Външната политика няма да реши вота, смята Витанов

По отношение на геополитическите теми Витанов не очаква именно те да определят президентската кампания.

Той отхвърля внушенията, че при нов мандат на Илияна Йотова България може да промени стратегическата си ориентация.

Аргументът му е, че тя вече е заемала най-високи държавни позиции и не е поставяла под въпрос членството на България в ключовите международни съюзи.

Според него спорът трябва да бъде не дали България принадлежи към тях, а дали успява да защитава достатъчно ясно интересите си вътре в тях.

Витанов смята и че старото деление между ляво и дясно няма да бъде достатъчно, за да обясни предстоящия президентски вот.

За Украйна: хуманитарна помощ – да, „мир чрез сила“ – не

По темата за войната в Украйна той подкрепя продължаването на хуманитарната помощ и при възможност – финансовата подкрепа.

По-резервиран е към военния подход.

Витанов заявява, че не приема формулата „мир чрез сила“ и според него трябва да има по-сериозни дипломатически усилия за започване на разговори, които поне временно да доведат до спиране на огъня.

Той аргументира позицията си с това, че през последните месеци фронтовата линия почти не се е променила, докато човешките загуби продължават да растат.

ВСС също влезе в разговора

Витанов коментира и избора на членове на Висшия съдебен съвет.

По думите му част от предложените кандидатури вече имат подкрепата на „Прогресивна България“, а процесът не трябва да се свежда до обикновено партийно гласуване.

Той твърди, че преди номинациите са били проведени разговори за правилата и че по тях е бил постигнат сравнително широк консенсус.